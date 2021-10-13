Кости самого молодого мамонта обнаружили на Чукотке

Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института обнаружили кости наиболее поздно жившего на территории Чукотки мамонта. Возраст останков определяется в районе 12 тысяч лет, сообщил официальный сайт института.

Находку группа ученых обнаружила во время полевых работ в Чаунской низменности. Это место находится на Западной Чукотке. Сотрудники лаборатории геологии кайнозоя и палеомагнетизма института нашли череп молодого мамонта без нижней челюсти. Позже ее и бивни нашли на расстоянии полуметра.

Оценив расположение костей и проведя исследования, ученые пришли к выводу, что возраст мамонта не превышает 12 тысяч лет. Этот факт делает мамонта, найденного возле реки Пучевеем, самым молодым из когда-либо найденных на территории Чукотки.

До обнаружения останков специалисты считали, что на территории Чукотки и Якутии последние популяции мамонтов обитали не ранее 12 300 лет назад.

Под Новосибирском археологи извлекли из поймы реки Чик кости более полутора сотен животных, которые обитали около 30 тысяч лет назад.