Американские супруги объяснили, почему защищали дом с помощью оружия

Пара вышла на крыльцо своего особняка вооруженная пистолетом и полуавтоматической винтовкой. За оружие Макклоски взялись, когда увидели протестующих на своей частной территории в городе Сент-Луис. Супруги рассказали, что толпа была агрессивной. Также по словам мужа, кто-то из этих людей пригрозил им убийством.

«Это было похоже на штурм Бастилии, ворота спустились и через них хлынула большая толпа разгневанных, агрессивных людей. Я был в ужасе, что нас могут убить. Что наш дом сожгут, а наших питомцев убьют», — сказал мужчина.

Инцидент произошел 29 июня — супруги Макклоски столкнулись с группой из около 300 протестующих. Они перебрались через ограду по пути к дому мэра Лиде Крузон. Демонстранты выкрикивали оскорбления, однако когда увидели вооруженную пару, не решились подойти близко. Протесты спровоцированы движением Black Lives Matter.