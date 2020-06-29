Американские супруги с оружием встали на защиту особняка от протестующих. Видео

Движение Black Lives Matter продолжает шагать по США. Протестующие митингуют, избавляются от памятников, а также внушают страх обеспеченным белым американцам. Так, одна пара из Сент-Луиса (штат Миссури) вышла с оружием из своего дома, когда мимо проходили демонстранты.

Этот эпизод произошел в престижном районе Форест парк около 18:00 28 июня. Об этом написало издание Daily Mail. Адвокаты Марк и Патриция Макклоски вышли на улицу с оружием.

Они решили защитить свой дом от проходящих мимо протестантов. Женщина была с пистолетом, а ее супруг с ружьем. В какой-то момент Патриция направила оружие на темнокожего, на котором была футболка с надписью: «Руки вверх, не стреляйте!»

Телеканал NBC News сообщил, что около 300 участников акции оказались у особняка после того, как сломали ворота соседнего дома. Они направлялись к мэру Лиде Крюсон. Люди требуют ее отставки после того, как она опубликовала имена и адреса жителей, предложивших перераспределять бюджет полиции на другие общественные нужды. Онлайн-петицию за отставку подписали 40 тысяч человек.

Ранее стало известно, что штат Миссисипи может сменить свой флаг из-за расизма.