Жители показали оставшийся без света Киев | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 21:38 Жители показали оставшийся без света Киев Жители Киева показали видео с обесточенной частью столицы Украины

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Жители украинской столицы поделились видео, на котором показали правый берег города. Большая часть Киева остается без электричества, не работают даже светофоры, что создает большие проблемы для водителей и пешеходов.

Офис президента Украины Владимира Зеленского накануне сообщил, что с утра 20 октября по всей страны будет ограничена подача электроснабжения. Позднее в обращении к гражданам он подтвердил повреждение энергетической инфраструктуры, а также полное уничтожение трех объектов в результате ударов с воздуха. По данным украинских экспертов, повреждено порядка 40% энергетических объектов.

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Ранее сообщалось, что в разных областях Украины объявили воздушную тревогу. Сигнал был слышен в Киеве, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской областях.

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Российские военные в зоне СВО применяют высокоточное оружие, в том числе дроны-камикадзе «Герань-2». БПЛА этой серии сложно обнаружить, кроме того, они очень маневренные и эффективно поражают цели. По оценкам экспертов, эти дроны по своим характеристикам превосходят турецкие Bayraktar.