Жители показали оставшийся без света Киев | 360°

20 октября 2022, 21:38
Жители показали оставшийся без света Киев
Жители Киева показали видео с обесточенной частью столицы Украины
Жители украинской столицы поделились видео, на котором показали правый берег города. Большая часть Киева остается без электричества, не работают даже светофоры, что создает большие проблемы для водителей и пешеходов.
Офис президента Украины Владимира Зеленского накануне сообщил, что с утра 20 октября по всей страны будет ограничена подача электроснабжения. Позднее в обращении к гражданам он подтвердил повреждение энергетической инфраструктуры, а также полное уничтожение трех объектов в результате ударов с воздуха. По данным украинских экспертов, повреждено порядка 40% энергетических объектов.
Реклама
Ранее сообщалось, что в разных областях Украины объявили воздушную тревогу. Сигнал был слышен в Киеве, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской областях.
Реклама
Российские военные в зоне СВО применяют высокоточное оружие, в том числе дроны-камикадзе «Герань-2». БПЛА этой серии сложно обнаружить, кроме того, они очень маневренные и эффективно поражают цели. По оценкам экспертов, эти дроны по своим характеристикам превосходят турецкие Bayraktar.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама