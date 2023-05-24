Мир 24 мая 2023, 09:25 Американские СМИ указали на двуличие Украины WP: Украина не откажется от транзита российских энергоресурсов через свою территорию Unsplash

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Власти Украины не планируют отказываться от транзита энергоресурсов России в Европу по своей территории, несмотря на конфликт. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Авторы материала отметили, что Украина требует от союзников бойкотировать поставки российских углеводородов, однако сама планирует продолжать зарабатывать на транзите.

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«Чиновники на Украине постоянно говорят, что у них тяжелое положение. При этом транзит российского газа приносит стране миллионы долларов, позволяя зарабатывать дополнительные средства на фоне призывов к ЕС отказаться от поставок из России», — говорится в статье.

По данным источника, США начали разработку нового санкционного пакета, который предусматривает вероятное прекращение всех оставшихся у России газовых трубопроводов, кроме проходящего через Украину.

Российская компания «Газпром» осуществляет транзит газа через украинскую станцию «Суджа». В апреле поток голубого топлива снизился на 7,6%.