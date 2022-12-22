Мир 22 декабря 2022, 09:21 Американские СМИ раскрыли смысл визита Зеленского в США Ведущий Fox News Карлсон счет визит Зеленского в США способом выпросить деньги Pxhere

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Поездка украинского президента Владимира Зеленского США связана исключительно с планом выпросить еще больше денег на поддержку своей армии. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил ведущий Такер Карлсон.

«Главным смыслом визита в США стало заискивание перед покровителями и попытка выпросить очередные миллиарды. Зеленский не хочет идти в сторону мирных решений и мировой стабильности, для него эти пункты стоят в конце списка», — сказал он.

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Такера Карлсона возмутил тот факт, что власти США позволяют Владимиру Зеленскому открыто требовать все новые и новые денежные вливания.

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«Какое оправдание всему этому, какие смысл и отдача? У нас есть историческая вражда с постсоветской Россией или какой-то исторический долг перед Украиной? Нет и нет», — подчеркнул ведущий.

Ранее Зеленский посетил заседание конгресса и выступил перед представителями обеих палат парламента США. Украинский президент заявил, что не просит США вступить в конфликт, однако намекнул, что его армия нуждается в танках и самолетах.