Американские СМИ предложили нанести «обезглавливающий удар» по Кремлю | 360°

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Американские СМИ предложили нанести «обезглавливающий удар» по Кремлю

Newsweek: в США обсуждают «обезглавливающий удар» по Кремлю

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Политика Белого дома слишком осторожная по отношению к Украине. Об этом написал американский журнал Newsweek. Издание взяло комментарии у американских разведчиков и военных высоких чинов, которые оказались недовольны действиями президента США.

Далеко не все военнослужащие были согласны с тем, чтобы «сдерживать» Россию только неядерными средствами. Собеседники журнала заявили, что такие меры и не сработают. По их мнению, следовало бы «стукнуть молотком» по РФ.

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В частности, обсуждается возможность нанести «обезглавливающий удар» по «сердцу Кремля». Например, Белом доме спокойно воспринимаются разговоры о физическом уничтожении президента Владимира Путина, отметила обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова.

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«Американские партнеры погружаются в болезненные фантазии, в которых долгое время живет, например, киевский режим. Эти мечты для них как наркотик. Реально свою жизнь они улучшить не могут, но зато можно уйти в пространство бреда», — написала она.

Ранее сообщалось, что Украина попросила США поставить ракеты ATACMS, однако Штаты отказались это делать из-за возможного удара по Крыму.

США

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