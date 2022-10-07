США ради Крыма отказались передавать Украине ракеты ATACMS | 360°

Мир 07 октября 2022, 11:30 Поделиться Telegram

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Viber США ради Крыма отказались передавать Украине ракеты ATACMS WSJ: Украина попросила ракеты ATACMS, но США отказали из-за возможных ударов по Крыму youtube

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Власти Украины потребовали от США в качестве военной помощи поставить ракеты ATACMS оперативно-тактической дальности. Однако Белый дом отказался делать это из-за разногласий относительно их применения — киевский режим может ударить по Крыму, сообщила газета The Wall Street Journal.

«Киев присматривается к российским военным объектам в Крыму, а Вашингтон опасается, что американское вооружение может привести к эскалации конфликта с Москвой», — объяснил автор статьи.

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Американские чиновники посоветовали сосредоточиться на боях в районе Харькова и Херсона, но украинское командование решило сделать по-другому. В последнее время оно стало настойчивей требовать поставить ракеты ATACMS дальностью около 300 километров.

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Из-за разногласий президент США Джо Байден отказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Эта ситуация стала проверкой поддержки американской администрацией киевского режима.

Ранее западные страны отказали Украине в поставке современных танков M1 Abrams и Leopard. Военный эксперт Василий Дандыкин связал это с тем, что на подготовку военных для работы на них и самой переправки машин уйдет слишком много времени.

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