Американские СМИ объяснили секрет популярности Путина у россиян | 360°

Мир 20 октября 2022, 04:02 Американские СМИ объяснили секрет популярности Путина у россиян Газета Washington Post объяснила поддержку Путина россиянами РИА «Новости»

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Граждане России поддерживают своего президента Владимира Путина из-за негативного отношения к их стране со стороны Запада. Такое мнение в статье для газеты Washington Post высказал бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер.

«Чтобы понять, почему большая часть российского общества поддерживает Путина, необходимо увидеть, как США и НАТО относились к месту России в Европе на протяжении более 20 лет», — написал экс-чиновник.

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Именно стремление западных стран «наказать» Россию после распада СССР «разожгло национальное недовольство». В качестве примера он привел неоднократно высказанное намерение Вашингтона расширить Североатлантический альянс за счет Грузии и Украины.

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Кроме того, США вышли из многих международных договоров, связанных с вооружением, подчеркнул Хантер. Он призвал проявить уважение к русским и предоставить их стране «достойное место в мире».

По данным ВЦИОМ, на начало октября президенту Путину доверяют 81,1% россиян. Многие считают его сильным лидером, который болеет за свою страну.