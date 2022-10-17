Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» | 360°

Власть 17 октября 2022, 10:38 Поделиться Telegram

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Viber Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» Путин поручил ввести единое понятие духовных ценностей для стратегического планирования пресс-служба Кремля

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Понятие «духовно-нравственные ценности» станет одинаковым во всех документах стратегического планирования в России. Распоряжение отдал глава государства Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Лидер государства отметил, что перед проведением работ нужно проанализировать документы стратегического планирования. Также необходимо проверить нормативные правовые акты на федеральном и региональном уровнях. Анализу подлежат постановления, регулирующие патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

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«Внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию содержащихся в них определений понятий „духовно-нравственные ценности“ и „духовно-нравственное воспитание“, — распорядился Путин.

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Также среди новых распоряжений президента России отмечено законодательное закрепление нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков.

Законопроект должны проработать и утвердить до 30 декабря нынешнего года. В нем должны прописать нормы государственного финансирования процессов производства и проката фильмов для детей и подростков. Для получения поддержки из бюджета страны необходимо будет учесть несколько нюансов. Проект должен быть национальным и художественно-игровым форматом и соблюдать возрастные рамки.

На создание цифровых и мультимедийных проектов по духовно-нравственному воспитанию детей планируют ежегодно выделять 3,9 миллиарда рублей.

Кроме того, Путин поручил проработать одинаковый формат школьных уроков по истории родного края.

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