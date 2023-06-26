Мир 26 июня 2023, 07:17 Американские СМИ констатировали бесполезность западной техники против ВС России Atlantic: военная техника Запада бесполезна для ВСУ против российского оружия Официальный сайт президента Украины

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Западная военная техника, поставляемая в ВСУ, не спасает их от поражений, поскольку российское оружие все равно оказывается эффективнее. На это указал обозреватель американского издания Atlantic.

«У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские», — привел пример он.

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Кроме того, журналист отметил, что российские ВС могут использовать множество беспилотников как для сбора разведывательной информации, так и для «прямых действий» против ВСУ. Вертолеты Ка-52, которые есть в распоряжении российских сил, эффективно уничтожают украинскую бронетехнику. Помимо этого, у ВС России много ракетных и артиллерийских установок и противотанковых комплексов.

Обозреватель признал, что Украина получила от Запада современную технику, но российская армия уничтожила танки Leopard и боевые машины Bradley.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что западные ожидания от контрнаступления ВСУ преувеличены и это не та главная битва, которая приведет к полной победе.