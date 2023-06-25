Мир 25 июня 2023, 21:17 Украина назвала преувеличенными ожидания Запада от контрнаступления Глава Минобороны Украины Резников отказался считать контрнаступление ВСУ блицкригом Ministry of Defense of Ukraine

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Начавшееся контрнаступление украинских сил не является главной битвой ВСУ или блицкригом, который приведет к быстрой и полной победе. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что боевые действия предполагают разные обстоятельства и препятствия, которые заранее предусмотреть не удается. В качестве примера он привел выстроенные российской армией сильные оборонительные линии. По словам Резникова, самыми опасными оказались минные поля, где военная техника получила серьезные повреждения.

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«Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления», — заявил министр обороны Украины.

При этом Резников добавил, что этот год станет переломным для продолжающегося конфликта. Для этого командование ВСУ приложит все усилия, чтобы реализовать свой план о взятии под контроль ушедшие в Россию регионы, которые обеспечивают сухопутную границу в Крым. При этом он подчеркнул, что это не единственный взгляд на дальнейшие события.

«Все будет зависеть от ситуации на поле боя. У нас есть разные сценарии, на востоке и на юге», — заявил Резников.

Западные журналисты выпустили несколько критических статей после провалов украинских сил в ходе начавшегося контрнаступления. Авторы отметили, что командование действовало словно по сценарию и столкнулось с серьезной обороной, которую возвели российские войска.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил в случившемся страны Запада, которые задерживали поставки необходимых вооружений и дали армии России время, чтобы укрепить свои позиции. По его словам, для победы требуется разумный и взвешенный подход, который не терпит спешки.