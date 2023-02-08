Мир 08 февраля 2023, 06:46 Смягчение антироссийских санкций отменит диктат США над Евросоюзом China Daily: смягчив антироссийские санкции, ЕС избавится от влияния США Unsplash

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Новые ограничения цен на российскую нефть приведут к росту инфляции, затягиванию кризиса на Украине и навредят Евросоюзу, но помогут США заработать еще больше. Старому Свету следует смягчить ограничения, чтобы избавиться от влияния Белого дома, предупредило в редакционной колонке китайское издание China Daily.

Вступили в силу новые ограничения на продажу российских нефтепродуктов. Евросовет установил 55-дневный переходный период, чтобы оценить и скорректировать порог цен. Редакция китайского издания посоветовала ему использовать это время, чтобы внимательней проанализировать последствия санкций не только для России, но и для Европы — учесть перебои в поставках и скачок инфляции.

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Вопреки многочисленным ограничениям и военной помощи Украине конфликт не завершился, зато в мире произошел дефицит продовольствия и выросли цены. В этой ситуации заработали только США — как на коммерческом, так и на стратегическом уровне.

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«Европейский Союз должен перестать позволять Вашингтону играть роль [неудачника]», — посоветовали китайские журналисты.

Украинский кризис можно разрешить только мирным путем, и задача Запада, по мнению авторов статьи, — посадить стороны за стол переговоров. Евросоюзу они посоветовали прекратить притворяться, что не замечает разницы во взглядах с США и выгоду американцев от сложившейся ситуации.

Эмбарго и потолок цен вступили в силу 5 февраля. Евросоюз установил порог в 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, которые торгуют с премией к сырой нефти, и в 45 долларов — для товаров с дисконтом. Ограничение не затронет нефтепродукты, которые сделали из российской нефти за пределами страны, и на смеси.