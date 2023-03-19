Мир 19 марта 2023, 09:45 Американские чиновники провели консультацию с Баффеттом Reuters: власти США советовались с миллиардером Баффеттом по банковскому кризису Википедия

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Представители администрации президента США провели консультации с главой инвестиционного фонда Berkshire Hathaway миллиардером Уорреном Баффеттом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причиной встречи стало обсуждение банковского кризиса в стране. Конкретная повестка переговоров не раскрывается, Минфин и Белый дом официальных комментариев не предоставили.

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Баффетт является одним из самых влиятельных и уважаемых инвесторов в США. По данным Bloomberg, его состояние оценивают в 102 миллиарда долларов, Баффетт занимает пятое место в рейтинге самых состоятельных людей планеты.

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Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден обратился в конгресс с просьбой предоставить Белому дому полномочия наказывать владельцев обанкротившихся банков.

В частности, он призвал позволить Федеральной корпорацией по страхованию вкладов запрещать руководству этих банков работать в секторе в будущем, а также изымать доходы и премии от продажи акции перед процедурой банкротства. В банковском кризисе Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа.