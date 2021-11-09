Американские бомбардировщики пролетели в 100 км от границы России над Черным морем

Два стратегических бомбардировщика В-1В Военно-воздушных сил Соединенных Штатов 6 ноября пролетели в 100 километрах от границы России. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ.

«С целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 километров от государственной границы РФ», — приводит канал текст сообщения ведомства.

В Минобороны уточнили, что с 30 октября в Черном море находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. Позже к нему присоединились танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. По данным военного ведомства, США формируют многонациональную группировку военных сил рядом с российской границей.

Американцы проводят нужные им действия в Черном море, чтобы освоить территорию Украины в военном ключе, добавили в Министерстве обороны России.