Американские авианосцы вышли по направлению к Тайваню

Группировка Военно-морских сил США во главе с авианосцем USS Ronald Reagan вышла из Южно-Китайского моря и направилась к юго-восточным берегам Тайваня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отчет китайского аналитического центра SCSPI, который занимается мониторингом ситуации в акватории Южно-Китайского моря.

В организации заявили, что американские корабли, предположительно, находятся в 800 километрах от берегов Тайваня.

Источник фото: SCSPI

Согласно представленным данным, флотилия во главе с авианосцем обогнула остров Лусон, принадлежащий Филиппинам, и выдвинулась на север, где находится Тайвань.

Аналитики центра не исключили, что такой маршрут связан с неподтвержденным визитом на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после сообщений СМИ, что американский политик может прибыть на остров в ближайший вторник, 2 августа.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что приезд Пелоси на остров власти посчитают вмешательством США во внутренние дела.