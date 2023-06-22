Культура 22 июня 2023, 04:41 Зрители возмутились заставкой «Секретного вторжения» от Marvel, сгенерированной нейросетью Deadline: заставка «Секретного вторжения» от нейросети вызвала недовольство зрителей Freepik

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Первый эпизод проекта от Marvel «Секретное вторжение» оказался в центре скандала, едва успев выйти. Зрители возмутились после того, как узнали, что заставка сгенерирована искусственным интеллектом, написал Deadline.

То, что вступительные титры написала нейросеть, подтвердил режиссер Али Селим. Сериал уязвил многих художников и противников ИИ. Сам же режиссер уверен, что такая идея отлично вписывается в тематику сериала.

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«ИИ подобно скруллам пытается быть похожим на людей. Но всегда есть какой-то изъян. Мы говорили с разработчиками об идеях, темах и словах, а потом компьютер просто включился и что-то стал делать», — рассказал Селим.

При этом постановщик добавил, что не понимает принцип работы нейросети, но ему это интересно.

Зрители порыв режиссера не оценили, особенно на фоне того, что нейросети практически устранили необходимость в графических дизайнерах и аниматорах для создания начальных титров. Особенно это актуально на фоне проходящей забастовки сценаристов, которые требуют защиты от ИИ в процессе написания сценариев.

Ранее сообщалось, что недовольные низкими гонорарами и взносами сценаристы Голливуда устроили самую масштабную забастовку за последние 15 лет. Они потребовали пересмотреть условия своей работы, уравнять тарифы авторов фильмов и стриминговых сервисов, а также захотели гарантий, что системы искусственного интеллекта не получат компенсаций, как авторы.