Американку отправили в нокаут в драке за PlayStation 5. Видео

В одном из американских магазинов две девушки не поделили приставку PlayStation 5. Из-за консоли произошла драка, которая закончилась для одной из участниц потасовки нокаутом.

Свидетелями конфликта стали покупатели и сотрудники магазина техники Walmart в Северной Каролине, сообщило издание Daily Star.

Сначала две покупательницы просто переругивались. Когда их попытался разнять мужчина, обстановка накалилась. Крики переросли в драку, которую очевидцы начали снимать на телефоны и вмешиваться в происходящее не спешили. Опубликованный в Twitter ролик стал вирусным, набрав 2,9 миллиона просмотров.

Одна из девушек повалила вторую на пол и стала пинать ногами по голове. Только после этого общественность вмешалась — люди предприняли попытки оттащить от лежавшей без сознания американки нокаутировавшую ее соперницу. Участники потасовки скрылись из магазина до приезда полиции.

Сотрудники правоохранительных органов заметили, что за одну неделю из-за консоли произошла уже вторая потасовка. До случая в Walmart женщина, державшая на руках маленького ребенка, набросилась на полицейского после объявления о том, что приставок в продаже больше нет.