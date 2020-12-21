Американку отправили в нокаут в драке за PlayStation 5. Видео
Свидетелями конфликта стали покупатели и сотрудники магазина техники Walmart в Северной Каролине, сообщило издание Daily Star.
Сначала две покупательницы просто переругивались. Когда их попытался разнять мужчина, обстановка накалилась. Крики переросли в драку, которую очевидцы начали снимать на телефоны и вмешиваться в происходящее не спешили. Опубликованный в Twitter ролик стал вирусным, набрав 2,9 миллиона просмотров.
Одна из девушек повалила вторую на пол и стала пинать ногами по голове. Только после этого общественность вмешалась — люди предприняли попытки оттащить от лежавшей без сознания американки нокаутировавшую ее соперницу. Участники потасовки скрылись из магазина до приезда полиции.
Сотрудники правоохранительных органов заметили, что за одну неделю из-за консоли произошла уже вторая потасовка. До случая в Walmart женщина, державшая на руках маленького ребенка, набросилась на полицейского после объявления о том, что приставок в продаже больше нет.