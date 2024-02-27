Мир 27 февраля 2024, 01:56 Американка уехала в отпуск, оставив дома полуторагодовалую дочь People: полуторагодовалая девочка погибла в США, пока ее мать была в отпуске Freepik

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В США женщина уехала в отпуск, оставив дома одну полуторагодовалую дочь. Об этом сообщило издание People.

По данным издания, 32-летняя американка Кристель Канделарио оставила малолетнего ребенка в своем доме в Кливленде и уехала в отпуск. За 10 дней женщина побывала в Чикаго и Пуэрто-Рико. Вернувшись, она обнаружила дочь без признаков жизни и вызвала экстренные службы. Медики спасти ребенка не смогли — девочка умерла от обезвоживания.

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На следующий день полиция арестовала мать. На суде Канделарио признала свою вину. Приговор ей вынесут 18 марта. Женщине грозит пожизненное заключение.

В декабре 2023 года мать двоих детей из Омска убила новорожденную дочь после домашних родов и выкинула тело младенца в мусорный контейнер. Следователи нашли родительницу при помощи молекулярно-генетической экспертизы. На допросе женщина объяснила, что не хотела третьего ребенка, поэтому решила избавиться от новорожденной.