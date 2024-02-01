Криминал 01 февраля 2024, 14:16 Мать двоих детей убила новорожденного и выбросила труп в помойку Омские следователи предъявили обвинение матери двух детей за убийство младенца

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Нежелательная беременность толкнула мать двоих детей из Омска на убийство новорожденной дочери. Свое положение женщина скрывала от окружающих. После домашних родов в наполненной ванной она дождалась, пока младенец захлебнется, а после положила труп в пакет и вынесла в мусорный контейнер. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.

Тело новорожденного в пакете нашли еще 18 декабря. В рамках расследования уголовного дела установили личность подозреваемой. Родственную связь подтвердили при помощи молекулярно-генетической экспертизы.

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В ходе допроса женщина заявила, что не хотела заводить третьего ребенка, поэтому пошла на убийство. Ей предъявили обвинение по статье «Убийство матерью новорожденного». В ближайшее время следователи обратятся с ходатайством в суд для избрания обвиняемой меры пресечения.

В конце января бросившую новорожденного ребенка в выгребную яму задержали в Пятигорске. По данным следователей, схватки у женщины начались во время похода в туалет. Доставать младенца женщина не стала, и ребенок захлебнулся. Против матери завели уголовное дело, но суд отпустил ее под подписку о невыезде.