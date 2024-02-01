01 февраля 2024, 14:16
Мать двоих детей убила новорожденного и выбросила труп в помойку
Омские следователи предъявили обвинение матери двух детей за убийство младенца
Нежелательная беременность толкнула мать двоих детей из Омска на убийство новорожденной дочери. Свое положение женщина скрывала от окружающих. После домашних родов в наполненной ванной она дождалась, пока младенец захлебнется, а после положила труп в пакет и вынесла в мусорный контейнер. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.
Тело новорожденного в пакете нашли еще 18 декабря. В рамках расследования уголовного дела установили личность подозреваемой. Родственную связь подтвердили при помощи молекулярно-генетической экспертизы.
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В ходе допроса женщина заявила, что не хотела заводить третьего ребенка, поэтому пошла на убийство. Ей предъявили обвинение по статье «Убийство матерью новорожденного». В ближайшее время следователи обратятся с ходатайством в суд для избрания обвиняемой меры пресечения.
В конце января бросившую новорожденного ребенка в выгребную яму задержали в Пятигорске. По данным следователей, схватки у женщины начались во время похода в туалет. Доставать младенца женщина не стала, и ребенок захлебнулся. Против матери завели уголовное дело, но суд отпустил ее под подписку о невыезде.
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