Американка лишилась выигрыша в лотерею из-за потерянного письма

Почта потеряла письмо с выигрышным лотерейным билетом американки Сью Берджесс. Однако она еще может получить свои деньги, если сервис доставки отыщет пропажу.

Жительница Флориды выиграла в лотерею тысячу долларов. Она отправила свой билет в штаб-квартиру организаторов розыгрыша в городе Таллахасси, как требовали правила. Однако заказное письмо не дошло по нужному адресу: его следы теряются после отделения почты Таллахаси, передает Associated Press.

Теперь по правилам лотереи выигрыш должен перейти другому участнику, но организаторы готовы пойти Сью навстречу. Если письмо отыщется и будет доказано, что оно пропало не по вине женщине, она все же получит свои деньги.

Ранее стало известно, что житель американского Иллинойса выиграл в лотерею дважды за неделю. Сперва он выиграл 10 тысяч долларов, а затем еще миллион долларов. Он решил не раскрывать своего имени. Только поделился, что второй билет купил на деньги, полученные после выигрыша по первому билету. Победитель планирует часть средств отдать на благотворительность.