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    10 сентября 2020, 20:03

    Американец выиграл в лотерею дважды за неделю

    Алена Макаренко

    Житель американского Иллинойса выиграл в лотерею два раза за неделю. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Upi.

    Сначала гражданин США получил приз в 10 тысяч долларов по скретч-лотерейному билету. Через несколько дней он выиграл миллион долларов в американской лотерее Powerball.

    Мужчина пожелал остаться анонимным победителем. Однако он рассказал, что купил свой билет Powerball на заправке по дороге домой после получения выигрыша за первую победу.

    «Я вошел в дом своей девушки и крикнул „Юху-у“. Она тоже не могла в это поверить и заплакала», — вспомнил он.

    Победитель планирует потратить часть своих денег на благотворительные цели.

    «Очень важно отдавать деньги», — пояснил американец.

    В июле ирландец выиграл в лотерею чуть ли не рекордную сумму по стране. В его распоряжении оказалось почти 50 миллионов евро. Данная сумма джекпота стала шестой по величине, которую выигрывали в Ирландии. Имя игрока EuroMillions не раскрывается.

    Ранее Роскачество предупредило о росте количества мошеннических схем, связанных с лотереями.

    Новости SMI.FM