Американец выиграл в лотерею дважды за неделю

Сначала гражданин США получил приз в 10 тысяч долларов по скретч-лотерейному билету. Через несколько дней он выиграл миллион долларов в американской лотерее Powerball.

Мужчина пожелал остаться анонимным победителем. Однако он рассказал, что купил свой билет Powerball на заправке по дороге домой после получения выигрыша за первую победу.

«Я вошел в дом своей девушки и крикнул „Юху-у“. Она тоже не могла в это поверить и заплакала», — вспомнил он.

Победитель планирует потратить часть своих денег на благотворительные цели.

«Очень важно отдавать деньги», — пояснил американец.

В июле ирландец выиграл в лотерею чуть ли не рекордную сумму по стране. В его распоряжении оказалось почти 50 миллионов евро. Данная сумма джекпота стала шестой по величине, которую выигрывали в Ирландии. Имя игрока EuroMillions не раскрывается.

Ранее Роскачество предупредило о росте количества мошеннических схем, связанных с лотереями.