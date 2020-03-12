    12 марта 2020, 14:21

    Американист Блохин: коронавирус не помешает выборам в США

    Ольга Ситникова

    Американист и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что решение закрыть границы США не уменьшит авторитет президента Дональда Трампа. Об этом сообщило ИА НСН.

    «Коронавирус бьет по всем, и тут понятно, что все страны несут ущерб. Сворачивается международное сообщение, происходит самоизоляция. По электорату может ударить, но не существенно. Все-таки коронавирус — это стихийное бедствие, от которого невозможно гарантированно спастись. Это просто событие, которое не подчиняется управлению», — пояснил Блохин.

    По мнению эксперта, бездействие американского лидера вызовет реакцию у избирателей.

    «Трамп может провести какие-то приготовления или нет, снизить ущерб от этого вируса, но полностью уберечься невозможно. Нормальные люди это понимают и вряд ли отвернутся в сторону Байдена или Сандерса. Такое явление — не повод менять политическую ориентацию», — уточнил американист.

    Он добавил, что демократы в ближайшее время не будут использовать тему коронавируса против своего соперника Трампа.

    Ранее Дональд Трамп на 30 дней запретил въезд в США из Европы.