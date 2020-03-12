Американист Блохин: коронавирус не помешает выборам в США

«Коронавирус бьет по всем, и тут понятно, что все страны несут ущерб. Сворачивается международное сообщение, происходит самоизоляция. По электорату может ударить, но не существенно. Все-таки коронавирус — это стихийное бедствие, от которого невозможно гарантированно спастись. Это просто событие, которое не подчиняется управлению», — пояснил Блохин.

По мнению эксперта, бездействие американского лидера вызовет реакцию у избирателей.

«Трамп может провести какие-то приготовления или нет, снизить ущерб от этого вируса, но полностью уберечься невозможно. Нормальные люди это понимают и вряд ли отвернутся в сторону Байдена или Сандерса. Такое явление — не повод менять политическую ориентацию», — уточнил американист.

Он добавил, что демократы в ближайшее время не будут использовать тему коронавируса против своего соперника Трампа.

Ранее Дональд Трамп на 30 дней запретил въезд в США из Европы.