Мир 19 апреля 2024, 11:54 Американец выиграл 500 тысяч долларов благодаря герою фильма Житель США последовал примеру героя фильма и выиграл 500 тысяч долларов Freepik

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В Соединенных Штатах местный житель случайно разбогател, насмотревшись кино. Он решил последовать примеру героя фильма и выиграл 500 тысяч долларов, сообщило издание Michigan Lottery Connect.

Журналисты уточнили, что 26-летний мужчина посмотрел фильм с участием своего двойника-актера. Герою картины по сюжету посчастливилось выиграть в лотерею крупную сумму денег. Вдохновившись его удачей, американец отправился за лотерейным билетом.

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Затем мужчина встретился с приятелями и проверил купленный билет. Под защитным слоем его ждал выигрыш в размере 500 тысяч долларов (47 миллионов рублей).

По словам победителя, он не смог с первого раза поверить в удачу и несколько раз перепроверил билет.

«Мне очень повезло выиграть такую крупную сумму!» — сказал он.

Счастливчик пояснил, что выигрыш планирует потратить на детей и отпуск.

Ранее семья из Тюмени выиграла в лотерею миллиард рублей. Супруги рассказали, что потратят деньги на новый автомобиль, квартиру и путешествие, а часть приза пожертвуют на благотворительность.