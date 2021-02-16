Американец сделал прививку российской вакциной «Спутник V» в Крыму

Первый американец привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Геофизик Брюс Уотс Бевен сделал укол в поликлинике Евпатории.

Его жена Татьяна Смекалова, которая работает в Крымском федеральном университете, рассказала РИА «Новости», что Бевен всегда приезжал в Россию по туристической визе. Он жил полгода в Крыму, а потом возвращался в США. Из-за пандемии коронавируса американец застрял на чужбине. Ученый не был в Соединенных Штатах больше года. Сейчас он намерен слетать домой.

«Он решил, что перед полетом, наверное, лучше привиться. И привиться нашей вакциной, которая признана хорошей, да и мировое сообщество об этом свидетельствует — в журнале „Ланцет“ (британский медицинский журнал The Lancet — прим. ред.) статья была», — приводит агентство слова Смекаловой.

Собеседница добавила, что сама тоже сделала прививку 8 февраля. Впереди у супругов повторный укол.

Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», после чего мировые специалисты впервые начали говорить об эффективности российской вакцины и удобстве ее хранения и перевозки.