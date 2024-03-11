Мир 11 марта 2024, 20:29 Американец сбросил двух девушек в Германии с 50-метровой высоты AP: американец получил пожизненный срок за нападение на туристок в ФРГ Freepik

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Суд баварского города Кемптен приговорил гражданина США к пожизненному заключению за нападение на двух туристок. Преступление произошло у замка Нойшванштайн, одна из девушек погибла, сообщило агентство AP.

«Убийца из сказочного замка Нойшванштайн проведет в тюрьме всю жизнь», — отметили в материале.

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Судья установил особую тяжесть вины подсудимого, поэтому у него нет права подавать прошение о помиловании раньше, чем через 24 года.

Гражданин США Трой Б. напал на безлюдной тропе рядом с Нойшванштайном на двух американских девушек в июне 2023 года. Сначала он скинул одну из них с обрыва, потом пытался изнасиловать другую.

Затем преступник начал душить жертву ремнем и также сбросил вниз. Вторая девушка скончалась, первая сильно пострадала.

Ранее в штате Айдахо не смогли выполнить смертный приговор 73-летнему преступнику Томасу Юджину Кричу. У медиков не получилось установить ему капельницу, Крича вернули в камеру.