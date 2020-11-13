Осложнения от COVID-19 оставили мужчину без пальцев

Мужчина из США заболел COVID-19, и из-за осложнений врачам пришлось ампутировать ему восемь пальцев на руках. Американец заразился на отдыхе в Европе.

Как сообщил журнал Реорlе, Грегг Гарфилд проводил время в Италии в конце февраля. Там он с компанией катался на лыжах. В какой-то момент мужчине стало плохо. У него заложило нос, заболело горло и поднялась температура.

Три дня Гарфилд оставался в отеле. Когда он вернулся в Штаты, сразу же обратился к врачу. В больнице заболевшему сделали тест на COVID-19, хотя к тому моменту их еще было мало.

Результат показал, что мужчина заразился коронавирусом. Его госпитализировали в начале марта. Инфицированный уже не мог дышать и жаловался на боль в легких. Тогда его подключили к ИВЛ. Несмотря на это, у Гарфилда появились осложнения. Давление упало, начались полиорганная недостаточность, сепсис и стафилококковая инфекция. Врачи говорили, что шансы выжить у пациента почти нулевые.

Однако уже в апреле его перевели в обычную палату, за время болезни он похудел на 22 килограмма. Три пальца на ноге почернели. Медикам пришлось из-за нарушения кровоснабжения ампутировать восемь фаланг пальцев на руках. Несмотря на все трудности, спустя два месяца Гарфилда выписали.

С тех пор американец перенес семь операций по восстановлению пальцев. Ежедневно он занимается гимнастикой для легких.

Соединенные Штаты занимают первое место по количеству заболевших COVID-19 в мире. За все время эпидемии там заразились более 10,5 миллиона человек. Очередной антирекорд страна поставила 12 ноября. Тогда за сутки зафиксировали более 140 тысяч случаев коронавируса.