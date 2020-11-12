Суточный рекорд по числу заболевших COVID-19 установили в США

По данным издания, за прошедшие сутки в США насчитали 145 тысяч человек, заразившихся коронавирусом. Всего за неделю количество инфицированных выросло на 41 тысячу. Число выявленных случаев 11 ноября стало рекордным для США. Предыдущий рекорд был установлен 10 ноября — 136 325 случаев заражения.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, за весь период пандемии в США зафиксировали 10 384 543 случаев заболевания COVID-19. Скончались после заражения 240 857 пациентов. По числу новых заболевших и летальных исходов страна занимает первое место в мире. На второй строчке стоит Индия с 8 636 011 случаями инфицирований, а затем идет Франция — 1 914 722.

Россия находится на четвертом месте среди других стран по количеству заразившихся — 1 822 345. При этом оперштаб приводил общую цифру 1 836 960 выявленных случаев заражения. Вылечить российским врачам удалось 1 369 357 пациентов, скончались — 31 593.