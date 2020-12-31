Американец испортил более 500 доз вакцин Moderna

Медицинский центр Aurora Medical Center в США лишился около 500 доз вакцин. Препарат, произведенный компанией Moderna, намеренно испортил его сотрудник.

Инцидент произошел в городе Графтон в штате Висконсин, сообщил телеканал WBAY. В некоммерческой организации Advocate Aurora Health пояснили, что работник медцентра вынул из холодильника 57 упаковок с вакциной.

В холодильную камеру препарат так и не вернулся. Из-за ненадлежащего хранения выбросить пришлось свыше 500 доз лекарства. Началось расследование.

Выяснилось, что действовал сотрудник центра умышленно. Он сам заявил о сознательности собственных действий. Ни имени, ни мотивов поступка СМИ не привели. В Advocate Aurora Health этот человек больше не работает. Задержка в получении вакцины для сотен человек организацию более чем опечалила.

По данным полиции, в расследовании принимают участие сотрудники ФБР. Своих специалистов прислало управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Ранее стало известно, что у врача, привитого вакциной компании Moderna, началась аллергия после введения препарата.