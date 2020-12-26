Аллергию на вакцину от коронавируса Moderna выявили в США

У привитого вакциной от коронавируса компании Moderna врача в Бостоне выявили аллергию. Это первый случай в практике применения этого препарата.

Как сообщило издание The New York Times, вакцину мужчине ввели в четверг, 24 декабря. Через несколько минут после укола у него началась бурная аллергическая реакция. Приступ удалось снять лекарствами. Сейчас медик чувствует себя хорошо.

Moderna внимательно изучит то, что произошло в Бостоне. В компании отказались комментировать «единичный случай проявления аллергической реакции». До этого ни у кого аллергии на препарат не было.

В этот же день аллергия на вакцину Рfizеr проявилась еще у одного американского врача в Нью-Йорке. После этого департамент здравоохранения Нью-Йорка рекомендовал медикам не отпускать пациентов после прививки сразу и следить за реакцией организма в течение 15 минут.

Российский вирусолог Александр Чепурнов заявил, что вакцина Pfizer может быть опасной. Ее создали по малоизвестным методикам, которые до конца еще не изучили. По его словам, несколько пациентов уже столкнулись с тяжелыми побочными эффектами после укола.