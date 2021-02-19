Америка вернулась на мировую арену и готова защищать страны Европы. Об этом заявил президент США Джо Байден во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я посылаю четкий сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся. <…> Партнерство между США и Европой, с моей точки зрения, есть и должно оставаться краеугольным камнем всего, чего мы надеемся достичь в XXI веке», — привел слова Байдена ТАСС.

Президент подчеркнул, что США будут тесно сотрудничать со всеми партнерами по ЕС на всем континенте. Глава Штатов также заверил, что США остаются привержены обеспечению безопасности союзников по НАТО. Он упомянул пятую статью устава альянса, по которой нападение на одну из стран-участниц приравнивается к атаке на всех.

«Соединенные Штаты сохранят верность пятой статье. Это гарантия. Нападение на одного — нападение на всех. Это наша непоколебимая клятва», — заключил Байден.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию альянса. По его словам, изменения нужно внести с учетом ухудшения отношений с Россией и усилением Китая.