Столтенберг призвал изменить стратегическую концепцию НАТО

НАТО пользуется стратегической концепцией, созданной в 2010 году. Но документ необходимо обновить с учетом ухудшения отношений с Россией и усилением Китая. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я считаю, что время настало, у нас есть концепция 2010 года, она обеспечивает наши потребности, но обстановка изменилась», — привело слова Столтенберга РИА «Новости».

Генсек добавил, что Россия предпринимает агрессивные действия против стран-соседей. Он заявил о необходимости укрепить связь Европы и Северной Америки. Также Столтенберг предложил детально обсудить изменения стратегической концепции НАТО во время следующей встречи членов североатлантического альянса.

Ранее генсек НАТО говорил, что альянс готов как к сотрудничеству, так и к столкновению с Россией. По его словам, с Москвой нужно общаться с позиции силы. При этом с российскими властями стоит продолжать поддерживать отношения из-за риска гонки вооружений. Позже высказывания Столтенберга раскритиковал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.