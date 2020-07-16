Amazon продлил удаленный режим работы до 8 января
Об этом телеканалу CNBC сообщил представитель компании. Он подчеркнул, что для этого Amazon задействовала «значительные средства и ресурсы».
«Сотрудникам, которые могут эффективно выполнять свою работу удаленно, предлагается продолжать работать в таком режиме до 8 января», — сообщил собеседник канала.
В мае компания сообщала, что разрешит своим сотрудникам работать из дома до 2 октября.
Прочие технологические компании, включая Facebook, Google и Apple, заявили, что не собираются возвращать сотрудников в офисы до конца года. Twitter позволил сотрудникам работать из дома «всегда», если они того пожелают.
На конец прошлого квартала 2020 года в Amazon работали полный рабочий день и были частично заняты 840,4 тысячи человек.
Больше полвины (55%) респондентов сообщили во время опроса, проведенного РАНХиГС, что хотели бы как можно реже появляться на рабочем месте. Из-за пандемии на дистанционный формат работы перешли 43% опрошенных россиян.