Алжир обвинил Израиль и Марокко в поддержке поджигателей лесов

Стоящих за поджогами лесов Алжира террористов поддерживают власти Израиля и Марокко. С таким заявлением выступил президент страны Абдельмаджид Теббун. Он заявил, что уже начались первые аресты подозреваемых. Об этом сообщила газета Times of Israel.

Президент Алжира заявил, что отдал приказ усилить работу служб безопасности, чтобы найти и арестовать членов двух террористических движений, стоящих за поджогами лесов и угрожающих общественной безопасности и национальному единству.

В заявлении Теббуна говорится, что он намерен полностью уничтожить террористические группы, особенно «Движение за автономию Кабилии» (ДАК), которое получает поддержку от Марокко и Израиля.

По словам руководителя страны, террористы также причастны к линчеванию человека, ложно обвиненного в поджоге лесов. Разъяренная толпа заживо сожгла подозреваемого. В рамках уголовного дела арестовали 61 человека.

Представители ДАК заявили в беседе с журналистами, что они отвергают все обвинения правительства Алжира.

«Движение за автономию Кабилии» — сепаратистская организация берберов, которые требуют самоопределения для своей провинции.

Поджоги лесов как акт устрашения использует группировка «Дети огня», близкая к террористической организации Рабочая партия Курдистана. В этом году они взяли на себя ответственность за организацию масштабных природных пожаров.