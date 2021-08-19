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    19 августа 2021, 17:12

    Алжир обвинил Израиль и Марокко в поддержке поджигателей лесов

    Анатолий Минкин

    Стоящих за поджогами лесов Алжира террористов поддерживают власти Израиля и Марокко. С таким заявлением выступил президент страны Абдельмаджид Теббун. Он заявил, что уже начались первые аресты подозреваемых. Об этом сообщила газета Times of Israel.

    Алжир обвинил Израиль и Марокко в поддержке поджигателей лесов

    Президент Алжира заявил, что отдал приказ усилить работу служб безопасности, чтобы найти и арестовать членов двух террористических движений, стоящих за поджогами лесов и угрожающих общественной безопасности и национальному единству.

    В заявлении Теббуна говорится, что он намерен полностью уничтожить террористические группы, особенно «Движение за автономию Кабилии» (ДАК), которое получает поддержку от Марокко и Израиля.

    По словам руководителя страны, террористы также причастны к линчеванию человека, ложно обвиненного в поджоге лесов. Разъяренная толпа заживо сожгла подозреваемого. В рамках уголовного дела арестовали 61 человека.

    Представители ДАК заявили в беседе с журналистами, что они отвергают все обвинения правительства Алжира.

    «Движение за автономию Кабилии» — сепаратистская организация берберов, которые требуют самоопределения для своей провинции.

    Поджоги лесов как акт устрашения использует группировка «Дети огня», близкая к террористической организации Рабочая партия Курдистана. В этом году они взяли на себя ответственность за организацию масштабных природных пожаров.