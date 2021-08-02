Политолог объяснил, кому и зачем нужны поджоги в Турции

Эксперт по исламу, политолог Алексей Малашенко объяснил, зачем близкие к террористам группировки устраивают поджоги Турции. По словам эксперта, это способ подорвать авторитет властей, передала «Вечерняя Москва».

Ответственность за пожары в Турции взяла на себя группировка «Дети огня», признавшись в поджогах лесов. Эта группировка связана с признанной рядом стран террористической организацией «Рабочая партия Курдистана», запрещенной в Турции.

По словам эксперта, поджогами пытаются показать, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «слаб, а курды являются одной из сил в Турции, способной на все», а также в целом дестабилизировать ситуацию в стране. Однако такими действиями организация наоборот вредит себе.

«Я бы мог допустить, что это была некая провокация, чтобы члены этой партии совершили что-то, чтобы окончательно ее добить. Предположим, они подожгли, честно признали, значит, они идиоты. Потому что на этом они теряют авторитет, популярность, они будут пробуждать к себе ненависть. В конце концов их придушат», — сказал Малашенко.