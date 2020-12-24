Медработника в США госпитализировали после прививки Pfizer

Сильная аллергическая реакция проявилась у медработника в Нью-Йорке после вакцинации против коронавируса препаратом от американской компании Pfizer. Он был госпитализирован.

Об этом сообщила газета Newsweek со ссылкой на источники. Сейчас состояние медработника оценивается как стабильное. По словам официальных лиц, это первый случай аллергии на препарат из всех вакцинаций, сделанных в городе. Место и время проведения вакцинации в материале не уточняется.

Департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка рекомендовал медработникам следить за реакцией организма пациентов после введения препарата в течение 15 минут. Если вакцина вводится гражданам с историей аллергических реакций, время наблюдения после введения препарата увеличивается до 30 минут.

Профессор-вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что вакцина Pfizer может нести опасность для человека. Он объяснил, что зарубежные препараты созданы по малоизвестным методикам, которые еще не до конца изучены. Чепурнов пояснил, что точные последствия препаратов станут известны лишь со временем.