Эстония закроет границу для алкоголя и мебели из России

Приезжающим в Эстонию физическим лицам запретят провозить с собой алкоголь, мебель и органические удобрения российского производства. Ограничения начнут действовать с 10 июля. Об этом со ссылкой на налогово-таможенное управление прибалтийской республики сообщил ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о запрете на ввоз санкционных товаров.

Руководитель таможенной службы Эстонии Эрик Хелдна призвал всех въезжающих в республику с территории России людей тщательно проверять свои покупки, сделанные во время поездки.

Он уточнил, что под ограничения на вывоз из России также попадают предметы роскоши и электронные устройства, чья стоимость превышает 750 евро.

В начале мая министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала руководство Евросоюза приступить к разработке седьмого пакета санкций против России. Она заявила, что необходимо обсудить введение ограничений против тех секторов российской экономики, которые пока остались свободными.