17 февраля 2024, 10:56
«Альянс нацистов с бандеровцами». Медведев — о новом договоре Украины и ФРГ
Медведев отреагировал на подписание соглашения о безопасности Украины и ФРГ
Соглашение о гарантиях безопасности для Украины, подписанное накануне Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем, напомнило заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву украинский коллаборационизм во Вторую мировую войну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Новое — хорошо забытое старое. Новый альянс нацистов с бандеровцами», — отметил политик.
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По мнению Медведева, паролем к новым договоренностям можно было бы взять лозунг Украинской повстанческой армии (УПА)*. Ответом к нему зампред Совбеза назвал приветствие, в котором указывается на превосходство Германии, главный символ идеологии Третьего рейха.
Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности во время визита в Берлин. Германия обязалась поставлять Киеву оружие, а также укреплять оборонный потенциал Украины. При этом Шольц заявил, что это не предусматривает отправку немецких войск.
*Украинская повстанческая армия (УПА) — организация, деятельность которой запрещена в России.
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