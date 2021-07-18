Алиев заявил, что пора подумать о мире в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе завершен, и пора подумать о мире, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Баку.

Глава республики заявил, что Азербайджан поставил конец долгосрочному конфликту и выполнил резолюции СБ ООН. «Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире», — процитировало Алиева РИА «Новости». Конфликт Азербайджана и Армении разгорелся с новой силой в сентябре 2020 года. Осенью в Нагорном Карабахе возобновились столкновения, ставшие продолжением многолетнего противостояния. Боевые действия привели к жертвам среди мирного населения. После нескольких попыток стороны все же смогли заключить перемирие. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня, обмене пленными и погибшими. Под контроль Баку были переданы Лачинский, Кельбаджарский и Агдамский районы. В Карабахе разместили российских миротворцев. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал решающим вклад России в урегулирование нагорнокарабахского конфликта.