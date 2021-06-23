Путин назвал вклад России в окончание карабахского конфликта решающим

Россия внесла решающий вклад в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе», — сказал российский лидер в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, которое опубликовал сайт Кремля.

Российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах после того, как РФ, Армения и Азербайджан 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о прекращении огня в зоне конфликта. После этого в регион начали возвращаться беженцы. Военные следят за соблюдением договоренностей и помогают местным жителям. После войны миротворцы разминировали территорию на линии соприкосновения.

После окончания конфликта в Армении начались уличные акции противников премьер-министра Никола Пашиняна. На этой неделе партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности главы кабмина Армении набрала больше всех голосов на парламентских выборах. Блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна эти результаты не признал. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «360» предположил, что противники Пашиняна потребуют пересчета голосов под угрозой митингов и беспорядков.