Алиев заявил, что F-16 применят при внешней агрессии против Азербайджана

«Меня часто спрашивают: что делают у нас турецкие F-16? Я устал отвечать. Если у вас есть спутники, то посмотрите, убедитесь, что они находятся на земле, а не в небе», — процитировала Алиева «Газета.ru».

Он напомнил, что истребители прибыли для участия в учениях и остались в республике. Как отметил глава Азербайджана, «турецкие братья» оставили свои самолеты для моральной поддержки. Президент страны уточнил, что на аэродроме их всего «пять-шесть».

«Но если против нас будет агрессия извне, то они увидят эти F-16», — заключил Алиев.

Ранее Алиев в ходе обращения к нации оценил «замороженный» конфликт в Нагорном Карабахе.