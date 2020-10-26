Президент Азербайджана оценил «замороженный» конфликт в Карабахе

«Ереван хотел такого результата: чтобы переговоры шли вечно, чтобы постоянно нас обманывать, чтобы эта проблема была заморожена, осталась навечно, чтобы наши территории были всегда оккупированы», — процитировал Алиева «Взгляд».

Он отметил, что Азербайджан создал «новую реальность» в Карабахе. С ней необходимо считаться Еревану.

27 сентября конфликт в Карабахе обострился. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в рамках состоявшихся в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Спустя время стороны обменялись взаимными обвинениями в нарушении согласия.