Минобороны Азербайджана показало обстрел техники Армении. Видео
Видео снято ночью. На кадрах видно, как ВС Азербайджана уничтожают колонны военной техники.
«Ситуация на фронте остается напряженной. В течение ночи была пресечена боевая активность противника на различных направлениях фронта и ему был нанесен сокрушительный удар. Ожесточенные бои по всему фронту продолжаются», — говорится в описании к видео.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались утром 27 сентября. Тогда Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В то же время Минобороны Армении заявило, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».
В Нагорно-Карабахской Республике (НКР) сообщили, что под артиллерийский огонь попали мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
ВС Армении уничтожили три азербайджанских самолета утром 3 октября. Ожесточенные бои идут на северном и южном направлениях границы НКР. Вооруженные силы Азербайджана отправили новых солдат в зону боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны Армении. В Ереване также сообщили, что военные действия Азербайджана грозят экологической катастрофой, писала «Газета.ru».