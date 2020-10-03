Минобороны Азербайджана показало обстрел техники Армении. Видео

Министерство обороны Азербайджана показало видео обстрела военной техники Армении. Ролик опубликован на YouTube.

Видео снято ночью. На кадрах видно, как ВС Азербайджана уничтожают колонны военной техники.

«Ситуация на фронте остается напряженной. В течение ночи была пресечена боевая активность противника на различных направлениях фронта и ему был нанесен сокрушительный удар. Ожесточенные бои по всему фронту продолжаются», — говорится в описании к видео.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались утром 27 сентября. Тогда Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В то же время Минобороны Армении заявило, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В Нагорно-Карабахской Республике (НКР) сообщили, что под артиллерийский огонь попали мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

ВС Армении уничтожили три азербайджанских самолета утром 3 октября. Ожесточенные бои идут на северном и южном направлениях границы НКР. Вооруженные силы Азербайджана отправили новых солдат в зону боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны Армении. В Ереване также сообщили, что военные действия Азербайджана грозят экологической катастрофой, писала «Газета.ru».