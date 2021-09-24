Алиев назвал карабахский конфликт завершенным

Выступая на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под название Нагорный Карабах и 30-летний карабахский конфликт остался в прошлом.

Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности Азребайджана и победе исторической справедливости.

«Указом президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны», — приводит его слова ТАСС.

Алиев также призывал государства-члены ООН и Секретариат ООН не допускать использования «несуществующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер».

Финалом карабахского конфликта стали боевые действия 2020 года. Стороны при посредничестве России смогли договориться о прекращении огня, обмене пленными и погибшими.

Армения обратилась в Международный суд ООН с жалобой на Азербайджан по обвинению в десятилетиях расовой дискриминации.