Армения обвинила Азербайджан в многолетней расовой дискриминации

Армения собралась судиться с Азербайджаном и подала иск в Международный суд ООН. Страна уличила соседнее государства в десятилетиях расовой дискриминации.

Судебное разбирательство армянская сторона инициировала в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщила пресс-служба инстанции.

«Азербайджан на протяжении десятилетий подвергал Армению расовой дискриминации», — отмечено в обращении.

В иске указано, что она выражалась в массовых убийствах, пытках и других нарушениях. Армения также потребовала ввести в отношении Азербайджана временные обеспечительные меры.

Отношения между двумя странами обострились осенью 2020 года на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении военных действий. Для наблюдения за режимом перемирия в Нагорный Карабах отправили российских миротворцев со сроком размещения на пять лет и возможностью продлить пребывание.