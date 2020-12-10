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    10 декабря 2020, 15:30

    Алиев назвал Ереван исторически азербайджанской землей

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал армянский Ереван исторически азербайджанской землей. Это заявление он сделал на военном параде.
    Алиев назвал Ереван исторически азербайджанской землей

    «Зангезур (Сюникская область Армении), Гейча (Севан), Иреван (армянская столица Ереван) — наши исторические земли, наш народ веками жил на этих землях», — заявил Алиев. Его процитировало агентство АПА.

    По его словам, азербайджанские земли «находились под оккупацией» около 30 лет. К этому якобы привела соответствующая политика Армении против Азербайджана в начале 1990-х годов. Алиев сказал, что власти Армении «изгоняли» сотни тысяч азербайджанцев «со своих родных земель».

    «Армянская сторона совершила военные преступления против мирного населения Азербайджана, учинила Ходжалинский геноцид», — считает президент Республики.

    Он вспомнил об «оккупации» Шуши и города Лачин в мае 1992 года, которые связали Армению с Нагорным Карабахом. По его мнению, ситуацию ухудшила и «оккупация» Кяльбаджарского района в апреле 1993 года.

    Конфликт между Азербайджаном и Арменией вспыхнул с новой силой в конце сентября 2020 года. Тогда одна из сторон начала боевые действия в Нагорных Карабахе. Войну удалось прекратить только в первой половине ноября. Между этим странами и Россией было подписано соответствующее соглашение. Баку отошли часть территорий региона.

    Армянский народ не смог простить своему премьер-министру Николу Пашиняну то, что он пошел на уступки. Часть армянского общества требует его отставки. В Ереване проходят акции протеста.