Мир 22 апреля 2024, 18:24 Алиев на переговорах с Путиным назвал Россию гарантом безопасности на Кавказе РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 22 апреля проводит в Кремле переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности в регионе, сообщило РИА «Новости».

«Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные», — сказал российский президент.

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По словам Алиева, Россия является основополагающей страной для обеспечения безопасности на Кавказе. По мнению азербайджанского президента, повестка переговоров очень обширная. Он предложил Путину обсудить транспортный коридор «Север — Юг».

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что между двумя странами растет товарооборот. Он превысил четыре миллиарда долларов. Инвестиции России в экономику Азербайджана оцениваются в шесть миллиардов долларов, подытожил Путин.

Алиев в понедельник прибыл с визитом в Москву. Во Внукове-2 его встретила делегация чиновников во главе с замглавы МИД Михаилом Галузиным.