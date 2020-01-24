Алексей Бурков в суде США частично признал себя виновным

Гражданин РФ Алексей Бурков, обвиняемый в киберпреступлениях, признал себя в американском суде виновным по двум пунктам из пяти в рамках сделки со следствием. Его адвокат надеется, ему удастся скостить срок с 80 лет до 15.

Россиянин был задержан в 2015 году в Тель-Авиве по запросу США, напомнило РИА «Новости». В Вашингтон он был экстрадирован в апреле минувшего года. Бурков согласился с обвинением в руководстве сайтом Cardplanet, где продавались украденные номера кредитных карт, и площадкой для «элитных киберпреступников» Direct Connection.

Со счета россиянина были выведены до ареста миллион пять тысяч долларов, но обвинение утверждает, что сможет доказать получение Бурковым выгоды от преступлений.

Бурков в суде держался спокойно, и говорил по-русски через переводчика. Он признался, что виновен, и хотел бы на следующем заседании принести свои извинения. Подсудимый обязался возместить ущерб и отказался от суда присяжных. Его адвокат Грегори Стэмбо заявил, что доволен соглашением. По его мнению, судья вряд ли и приговорит его клиента к 15 годам. Тем более, что изначально ему грозили 80 лет тюрьмы.

Оглашение приговора назначено на 8 мая 2020 года.