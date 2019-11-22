Обвиняемый в США Бурков не признался в кибермошенничестве. Ему грозит 80 лет тюрьмы

Россиянин Алексей Бурков через адвоката заявил в суде США о своей невиновности. В Штатах его обвиняют в кибермошенничестве.

«Обвиняемый отказался от формального зачтения обвинения и через адвоката заявил о своей невиновности», — цитирует РИА «Новости» судью Ти Эс Эллиота. Тот также назначил дату суда присяжных — 21 апреля 2020 года.

Адвокат Грегори Стэмбо сказал журналистам, что Бурков «в хорошем настроении». Кроме того, правозащитник заявил, что ему неизвестно о каких-либо сложностях медицинского характера.

Буркова задержали в Израиле в 2015 году в аэропорту Тель-Авива по запросу США, а в ноябре 2019-го экстрадировали в Штаты. Его экстрадиции также добивалась Россия, настаивая на том, что преступник должен предстать перед судом в стране своего происхождения.

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В Америке его обвиняют по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством, в результате которых он нанес ущерб в более чем 20 миллионов долларов. По версии следствия, его сайт Cardplanet якобы продавал номера украденных дебетовых и кредитных платежных карт.

В США считают, что Бурков мог быть связан с российскими спецслужбами. Ему грозит до 80 лет лишения свободы.