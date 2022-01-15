Алек Болдуин передал телефон полиции для расследования гибели оператора на съемках

Актер Алек Болдуин, который на съемках американского фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, передал свой телефон полиции США для расследования. Ранее появлялась информация, что артист тянул с выполнением требования правоохранителей около месяца.

Ордер на просмотр мобильного телефона Алека Болдуина выдали еще в середине декабря, сообщил телеканал NBC. Почему мобильный не передали раньше, сам артист никак не прокомментировал.

«Алек добровольно передал свой телефон властям сегодня утром, чтобы они могли завершить свое расследование», — сказал адвокат артиста Аарон Дайер.

Юрист отметил, что в телефоне Болдуина точно нет никаких данных, которые могли бы помочь расследованию выяснить причины произошедшего.

Несчастный случай произошел 21 октября в штате Нью-Мексико. На репетиции одной из сцен актер выстрелил из оружия, которое не должно было быть заряжено. Оказалось, что в нем были боевые патроны. Пуля убила оператора украинского происхождения Галину Хатчинс и ранила режиссера фильма Джоэла Соуса.

Сам Алек Болдуин в конце года дал большое интервью, в котором отметил: выстрел произошел самопроизвольно, сам артист никогда не стал бы спускать курок, наводя оружие на человека. Почему патроны оказались боевыми, неизвестно до сих пор — эта информация выясняется, устанавливаются возможные виновники гибели Хатчинс. Съемки вестерна приостановили. Болдуин отметил, что пока он не может сказать, была ли «Ржавчина» последним фильмом в его карьере, но не исключил такой вариант.